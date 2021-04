Roma Bologna 0-0 LIVE | è cominciato il match dello Stadio Olimpico

(Di domenica 11 aprile 2021) Allo, ilvalido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo”,si affrontano nelvalido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Si parte! É cominciata. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori:(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Peres; Perez; Pedro; Mayoral. A ...

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - 24Trends_Italia : 11. Nets Lakers - 20M+ 12. Rita Dalla Chiesa - 10M+ 13. Roma-Bologna - 10M+ 14. Neima Ezza - 10M+ 15. Roma-Bologna… - repubblica : Diretta Roma-Bologna 0-0 - SkySport : Roma-Bologna: risultato e tabellino LIVE - PagineRomaniste : 3’ - Mirante decisivo con due uscite in poco tempo. Il Bologna in questi primi minuti di gioco è molto propositivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bologna

0 - 0 LIVE(3 - 4 - 2 - 1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca(4 - 2 - 3 - 1): ...Dopo la bella serata di Europa League, lasi rituffa in campionato per cercare una vittoria che manca da un mese. Contro il, Fonseca disegna una formazione molto diversa rispetto a quella che ha sconfitto l'Ajax. In porta c'è ...Dopo il bel successo nell'andata dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Ajax, la Roma prova a risollevarsi in campionato ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic.Alle 18 il fischio d'inizio all'Olimpico. Turno di riposo per Pau Lopez, gioca Mirante. Davanti il trio spagnolo: Perez e Pedro a supporto di Mayoral ...