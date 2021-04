Atletica, maratona Siena risultati e classifiche: dominio Kenya, Straneo manca pass olimpico (Di domenica 11 aprile 2021) dominio kenyota nella maratona all’aeroporto di Siena Ampugnano con tanto di record al femminile. Angela Tanui ha vinto tra le donne in 2h20:08, miglior risultato di sempre sulle strade italiane demolendo di oltre due minuti il crono di 2h22:25 ottenuto dalla connazionale Vivian Kiplagat nel 2019 a Milano. Trionfa Kenya anche al maschile nella sfida vinta da Erick Kiptanui con 2h05:47. risultati E classifiche COMPLETE GLI ITALIANI – Stefano La Rosa (Carabinieri) è trentesimo in 2h11:42, sfiorando l’obiettivo dello standard olimpico fissato a 2h11:30, in una mattinata fresca (9 gradi di temperatura alla partenza) con pioggia leggera e vento a tratti. Al debutto sulla distanza dei 42,195 chilometri Said El Otmani (Esercito) chiude in 2h13:23 dopo un calo di ritmo nel ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021)kenyota nellaall’aeroporto diAmpugnano con tanto di record al femminile. Angela Tanui ha vinto tra le donne in 2h20:08, miglior risultato di sempre sulle strade italiane demolendo di oltre due minuti il crono di 2h22:25 ottenuto dalla connazionale Vivian Kiplagat nel 2019 a Milano. Trionfaanche al maschile nella sfida vinta da Erick Kiptanui con 2h05:47.COMPLETE GLI ITALIANI – Stefano La Rosa (Carabinieri) è trentesimo in 2h11:42, sfiorando l’obiettivo dello standardfissato a 2h11:30, in una mattinata fresca (9 gradi di temperatura alla partenza) con pioggia leggera e vento a tratti. Al debutto sulla distanza dei 42,195 chilometri Said El Otmani (Esercito) chiude in 2h13:23 dopo un calo di ritmo nel ...

