Marong | “Felice per l’esordio | Palermo è casa mia Tutto sul mio ruolo e l’esperienza col Covid”

(Di sabato 10 aprile 2021) Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Esordio assoluto con la maglia rosanero per Bubacarrin occasione della sfida contro la Vibonese, valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Si tratta della prima presenza con ilper il difensore gambiano. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il numero 26 di Giacomo Filippi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Oggi sono molto contento, ho aspettato due anni di scendere in campo.mia, sonoe voglio ringraziare tutti: dall'allenatore ai miei compagni di squadra. Ho saputo solo questa mattina che avrei giocato dall'inizio. Ho scelto di approdare alin Serie D, prima mi sono allenato e poi sono ...