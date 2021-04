Covid: Toscana: Giani, 'Le zone rosse potranno riaprire il prossimo fine settimana' (Di sabato 10 aprile 2021) Firenze, 10 apr. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi le ordinanze che decretano il permanere in zona rossa, fino alle ore 14 di sabato 17 aprile, di Città metropolitana di Firenze, Provincia di Prato, Comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto (in Provincia di Pisa ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa) e di quelli di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Radicondoli (in Provincia di Siena ma compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa). "Di comune accordo con il ministro Speranza e con tutti i sindaci, dopo sei riunioni svoltesi nella tarda serata di ieri per condividere ogni scelta - spiega Giani - abbiamo deciso di mantenere ancora una settimana in rosso i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Firenze, 10 apr. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Eugenio, ha firmato oggi le ordinanze che decretano il permanere in zona rossa, fino alle ore 14 di sabato 17 aprile, di Città metropolitana di Firenze, Provincia di Prato, Comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto (in Provincia di Pisa ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa) e di quelli di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Radicondoli (in Provincia di Siena ma compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa). "Di comune accordo con il ministro Speranza e con tutti i sindaci, dopo sei riunioni svoltesi nella tarda serata di ieri per condividere ogni scelta - spiega- abbiamo deciso di mantenere ancora unain rosso i ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, le province di Firenze e Prato passano in zona rossa #Coronavirus - SIENANEWS : Covid, sono 135 i ricoverati alle Scotte - FirenzePost : Covid Toscana: Giano ha firmato ordinanza per zone rosse fino al 17 aprile - GazzettadiSiena : I dati ufficiali diffusi questa mattina dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri certificano che in Toscana il 6… - Lucio23162453 : RT @DinamoPress: Fulmineo e violento, il #Covid ha strappato ieri alla vita #ElenaPulcini, filosofa gentile, docente presso l’Università di… -