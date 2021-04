Tre Papi santi conosciuti da vicino, c’è un filo conduttore che lega Roncalli, Montini e Wojtyla (Di venerdì 9 aprile 2021) San Giovanni XXIII che ebbe la profetica intuizione di indire e aprì il Concilio Ecumenico Vaticano II. San Paolo VI che lo condusse con mano ferma, dalla seconda alla quarta e ultima sessione, e che ne guidò gli anni burrascosi dell’attuazione. San Giovanni Paolo II che spalancò le porte della Chiesa cattolica al mondo incarnando proprio lo spirito del Vaticano II. A raccontare queste tre figure straordinarie è un testimone d’eccezione come il cardinale decano Giovanni Battista Re. Nel suo ultimo libro intitolato Tre Papi santi conosciuti da vicino (Libreria Editrice Vaticana), il porporato bresciano ne tratteggia i ritratti con una maestria unica. “Ringrazio di vero cuore Dio – scrive il cardinale Re – per aver vissuto una grande stagione della Chiesa e per aver avuto la possibilità di conoscere da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) San Giovanni XXIII che ebbe la profetica intuizione di indire e aprì il Concilio Ecumenico Vaticano II. San Paolo VI che lo condusse con mano ferma, dalla seconda alla quarta e ultima sessione, e che ne guidò gli anni burrascosi dell’attuazione. San Giovanni Paolo II che spalancò le porte della Chiesa cattolica al mondo incarnando proprio lo spirito del Vaticano II. A raccontare queste tre figure straordinarie è un testimone d’eccezione come il cardinale decano Giovanni Battista Re. Nel suo ultimo libro intitolato Treda(Libreria Editrice Vaticana), il porporato bresciano ne tratteggia i ritratti con una maestria unica. “Ringrazio di vero cuore Dio – scrive il cardinale Re – per aver vissuto una grande stagione della Chiesa e per aver avuto la possibilità di conoscere da ...

