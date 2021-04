Regioni | Letta | ' grazie a Bonaccini presidente super partes | auguri a Fedriga' **

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Da me e da tutto il Partito Democratico i miglioridi buon lavoro a Massimilianoper l'elezione adella Conferenza delle Regioni, con l'auspicio che il suo mandato sia improntato allo stesso rigore istituzionale dimostrato da Stefanonegli anni della sua Presidenza". Così Enrico, segretario del Partito democratico. "A Stefano il nostro più sentitoper l'impegno profuso e per la capacità di essere sempre, tanto più in un tempo eccezionale e complesso quale quello che abbiamo alle spalle”.

...il Nazareno dopo aver incontrato sindaci e presidenti di Regione del Partito democratico insieme al segretario Enrico. "Piuttosto, pensiamo a far convergere ogni sforzo di Stato,e Enti ...La verità è che alcunenon hanno rispettato l'ordine che, a quanto pare, avrebbe voluto ... Sono velleitarismi, come quello di Enricosullo Ius Soli. Si figuri se io non sono d'accordo, ma ...Verso la costruzione di una agenda urbana nazionale: il presidente ANCI in audizione presso la commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie I parcheggi disciplinati entro tale cornice normativ ...Trentino, Umbria, Lazio, Abruzzo, e Molise hanno un Rt sotto 1 e una classificazione complessiva di rischio non alta. E hanno già da due settimane parametri da zona gialla. Ma senza un intervento ad h ...