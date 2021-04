Impossible Foods punta a quotazione a Wall Street nei prossimi 12 mesi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) –, azienda che produce sostituti per la carne a base di vegetali e la cui “fake meat” (in particolare gli hamburger) si è sempre più diffusa a livello globale negli ultimi anni,allaneidodici. Lo sbarco in Borsa potrebbe dare alla società statunitense una valutazione di oltre 10 miliardi di dollari, in sensibile aumento rispetto ai 4 miliardi stimati da un round di investimenti privati nel 2020, secondo quanto riporta Reuters. Secondo fonti anonime con conoscenza delle discussioni in corso,sta esplorando la potenzialesia tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO) che tramite la fusione con una ...