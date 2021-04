Grave lutto per Gollini: il nonno travolto e ucciso da un’auto mentre era in bicicletta (Di venerdì 9 aprile 2021) Grave lutto per il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. L’estremo difensore ha perso il nonno, Romano Caselli, di 84 anni. L’uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre era in bicicletta. Gollini era molto legato al nonno e ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con il nonno e ha voluto scrivere un breve e commosso ricordo: “Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista per una vita, hai percorso non so quante centinaia di migliaia di km e te ne sei andato proprio così, investito sulla tua bici, a 100 metri da casa tua, la vita purtroppo è anche questa, infame – ha scritto il 26enne – . Mi ricorderò sempre quando mi tenevi i tempi che facevo intorno alla casa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021)per il portiere dell’Atalanta, Pierluigi. L’estremo difensore ha perso il, Romano Caselli, di 84 anni. L’uomo è statodaera inera molto legato ale ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con ile ha voluto scrivere un breve e commosso ricordo: “Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista per una vita, hai percorso non so quante centinaia di migliaia di km e te ne sei andato proprio così, investito sulla tua bici, a 100 metri da casa tua, la vita purtroppo è anche questa, infame – ha scritto il 26enne – . Mi ricorderò sempre quando mi tenevi i tempi che facevo intorno alla casa ...

