Firenze, Nardella: "Sento il peso della disperazione ma no alla violenza" (Di venerdì 9 aprile 2021) FIRENZE – "Ogni giorno c'è una manifestazione a Firenze, ieri ero con i ristoratori", nei giorni scorsi "abbiamo incontrato gli ambulanti. Poi ci sono i gestori degli alberghi, le guide turistiche, gli artigiani, i tassisti. Il livello è quello dell'angoscia e della disperazione. Però noi abbiamo anche la responsabilità di dire le cose con grande chiarezza: non è con l'illegalità che si riescono ad ottenere le ragioni, per quanto ci siano tanti buoni motivi" per protestare. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a 'L'aria che tira', su La 7. "Soprattutto- aggiunge- mi fa male vedere un Paese diviso tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Perché anche le forze dell'ordine fanno il loro lavoro. Dobbiamo tornare su un terreno di rispetto e di legalità, e dare risposte".

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Nardella Nardella (PD): "Per un ristoratore che apre ce ne sono 99 che vengono da me a dire che non aprono" Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso de L'Aria che Tira, su LA7: 'Non è con l'illegalità che si riescono ad ottenere le ragioni, per quanto ci siano tanti ...

Nardella, riaprire ristoranti, con protocolli seri 'Ogni giorno ho una manifestazione a Firenze, - ha detto poi Nardella in riferimento alle proteste delle varie categorie - il livello è di angoscia e disperazione però dobbiamo dire le cose con ...

Filippo: Nardella, cordoglio di Firenze - Toscana Agenzia ANSA Filippo: Nardella, cordoglio di Firenze (ANSA) - FIRENZE, 09 APR - "A nome di Firenze e nel ricordo della storica amicizia che lega la famiglia Reale inglese alla nostra città esprimo il più sentito cordoglio per la triste scomparsa del ...

Morto il principe Filippo, il cordoglio di Firenze Firenze, 9 aprile 2021 - La morte del principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II, non ha lasciato indifferente Firenze, città che con il Regno Unito ha un legame fortissim ...

