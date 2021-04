Brasile | l’iniziativa dell’Atletico Paranaense | vaccinerà giocatori e tifosi abbonati

Leggi su mediagol

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lodevole iniziativa, quella dell'Atletico Paranaesnse. Dopo l'ok del Congresso brasiliano sull'acquisizione dei vaccini da parte di società private, l'Atleticoha fatto sapere che si farà carico di vaccinare contro il Covid-19, i propri, i membri dello staff e tutti gliche non hanno potuto riempire gli spalti a causa della pandemia. Una notizia diffusa proprio dal club brasiliano tramite una nota ufficiale."Insieme agli altri settori di attività, Athletico cercherà l'acquisto e la disponibilità di vaccini contro il Covid-19 per tutti i suoi dipendenti, atleti, commissioni tecniche e anche per tutti i membri dell'uragano che stanno collaborando al pagamento delle loro quote mensili nella pandemia, anche senza poter andare allo stadio. L'Atletico invita anche tutte le istituzioni legate al calcio a far ...