Tutti gli aggiornamenti LG garantiti sugli smartphone nonostante la chiusura (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli aggiornamenti LG non mancheranno sugli smartphone già venduti dal produttore. Dopo la notizia della chiusura della divisione mobile fornita nel weekend di Pasqua, in molti avevano sollevato il dubbio sul supporto software garantito da questo momento in poi. Sebbene l'azienda nella prima nota ufficiale non fosse stata molto precisa sulla questione, ora ha rilasciato appunto un comunicato esplicativo non lasciando nulla al caso. Si parte da Android 11, l'elenco degli smartphone pronti a riceverlo nel giro di poco tempo include la seguente lista di modelli: Velvet 5G, G8X, Velvet 4G, G8S, Wing, K52 e K42, Zune. Per quanto riguarda il prossimo Android 12, la partita è tutta aperta. Molto dipenderà dal piano di distribuzione messo a punto a monte da Google ma anche da come il nuovo major update sarà ...

