Draghi: Erdogan è un dittatore. Turchia: premier ritiri affermazioni. Ankara convoca l'ambasciatore italiano (Di venerdì 9 aprile 2021) "dittatore". È un attacco diretto a Recep Tayyip Erdogan, quello di Mario Draghi sferrato in conferenza stampa e che ha generato uno scontro diplomatico tra l'Italia e la Turchia. "Non condivido assolutamente Erdogan - ha detto il premier - credo che non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dovuto subire". Poi l'affondo: "Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono", ha sottolineato Draghi, "di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società; e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Bisogna trovare il giusto ...

matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - BentivogliMarco : Su vaccini ai furbi che saltano la fila e #Erdogan #Draghi finalmente usa il linguaggio della parresia. Delinque… - pietroraffa : #Draghi:'Erdogan è un dittatore. Chiamiamolo per quello che è'. Applausi #conferenzastampa - Lotus3Patrizia3 : RT @CesareDTrocchio: Erdogan arrabbiato per le parole di Draghi. Convoca l'ambasciatore italiano e lo fa sedere sul bracciolo del divano.… - AstroWLAN : @DiReddito ma secondo te che Pokemon è Erdogan? #Draghi -