Draghi e gli attacchi di Salvini a Speranza | “Gli ho detto che l’ho voluto io nel governo | lo stimo molto” – Video

Advertising

matteograndi : Comunque c’è un messaggio alle Regioni, neppure troppo implicito, nella conferenza di Draghi. Volete riaprire? Vacc… - FrancescoLollo1 : Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in questi primi mesi del 2021 sono triplicati gli sbarchi di immigr… - FrancescoLollo1 : Dopo un anno siamo al punto di partenza: sempre gli stessi errori sulla pandemia, con il governo #Draghi che contin… - StaseraItalia : Tra gli argomenti di oggi, la #conferenzastampa del premier #Draghi. La copertina di giornata è a cura di Michel D… - bertero_g : RT @bertero_g: @NinaRicci_us Ma pure i #draghi non scherzano! Per noi che amiamo gli animali dolci e morbidosi ...???? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi gli

ITALIA IN LIBIA/ Sovranità, economia e migranti:rispolvera Andreotti Dopodiché, la deputata ... Un grazie alla mia famiglia, a tuttiamici e a tutte le amiche, ai colleghi e alle colleghe e ...Ma non tutto sta filando liscio: a Nuoro, dopoassembramenti di anziani delle ultime 24 ore, il ... Nello Musumeci, per chiedere adi "procedere rapidamente" alla vaccinazione dell'intera ...come ha ricordato il presidente Draghi. Eppure non c'è niente di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c'è in Italia. Questi dieci selfie dimostrano alcuni dei talenti ...Il presidente del consiglio Mario Draghi ha illustrato oggi alle Regioni due aspetti del Recovery Plan (Pnrr): la sua governance e le sue principali direttrici. Accanto a questa struttura di coordinam ...