Ponte Mammolo, follia in metro a Roma: terrorizza i passeggeri e devasta i treni, arrestato il recidivo Brunetti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come nel film drammatico Un giorno di ordinaria follia, ha terrorizzato macchinisti e passeggeri di una fermata della metropolitana. Un parapiglia generale durato mezz'ora con persone che fuggivano e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come nel film drammatico Un giorno di ordinaria, hato macchinisti edi una fermata dellapolitana. Un parapiglia generale durato mezz'ora con persone che fuggivano e ...

