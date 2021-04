La tv russa mostra le immagini dei programmi italiani sul caso Denise Pipitone: Olesya attende la verità (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ andata in onda ieri sul primo canale russo la prima attesissima puntata dedicata alla storia di Olesya Rostova, la ragazza russa che assomiglia in modo incredibile a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Nel corso di questi ultimi dieci giorni, sono state tantissime le segnalazioni arrivate al programma Lasciali parlare relative alla vicenda. Tante famiglie hanno raccontato di storie simili a quelle di Olesya e sono state raccolte diverse informazioni. Ieri ad esempio Olesya ha ascoltato la storia di una donna che raccontava di quando era stata rapita la sua bambina e sono stati effettuati i primi test per capire se ci fosse compatibilità. Mentre si parlava di questo capitolo della vicenda ( finito poi con epilogo negativo), il conduttore di Lasciali parlare annunciava anche la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ andata in onda ieri sul primo canale russo la prima attesissima puntata dedicata alla storia diRostova, la ragazzache assomiglia in modo incredibile a Piera Maggio, la mamma di. Nel corso di questi ultimi dieci giorni, sono state tantissime le segnalazioni arrivate al programma Lasciali parlare relative alla vicenda. Tante famiglie hanno raccontato di storie simili a quelle die sono state raccolte diverse informazioni. Ieri ad esempioha ascoltato la storia di una donna che raccontava di quando era stata rapita la sua bambina e sono stati effettuati i primi test per capire se ci fosse compatibilità. Mentre si parlava di questo capitolo della vicenda ( finito poi con epilogo negativo), il conduttore di Lasciali parlare annunciava anche la ...

Advertising

Tuttaammoniaca : Lo spot della trasmissione russa mostra Olesya mano nella mano con una potenziale mamma. Dato che oggi verrà regist… - albiz94 : @en_f @lucianocapone @sputnikvaccine Eh appunto, la propaganda russa ti mostra i numeri assoluti, peccato che in ra… - fashionart19 : I grandi Amerikani: Kiev ha ricevuto garanzie di sostegno dagli Stati Uniti in caso di conflitto con la Federazion… - _AlexiaGalaxia : @see_lallero @fetfruners Pare sia stata trovata la trasmissione russa, con la ragazza che mostra le foto di lei da bambina: non è Denise. :( -