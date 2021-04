Tokyo 2021, la Corea de Nord rinuncia ai Giochi Olimpici per paura del Covid-19 (Di martedì 6 aprile 2021) Siamo solamente ad aprile, ma la prima grande notizia riguardante i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 è arrivata già oggi, e fa parecchio rumore. La Corea del Nord, infatti, ha deciso di rinunciare alla kermesse nipponica a causa del rischio di infezioni da Covid-19 (specialmente dopo la notizia del rilevamento di una possibile “Variante giapponese”), come ha annunciato nella giornata odierna il Ministero dello Sport di Pyongyang. Secondo quarto riportato da ANSA, al termine di una riunione del comitato olimpico della Corea del Nord è stato emesso il seguente comunicato stringato ed asciutto, come nella tradizione del Paese asiatico: “La nostra delegazione ha deciso di non partecipare ai 32mi Giochi ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Siamo solamente ad aprile, ma la prima grande notizia riguardante idiè arrivata già oggi, e fa parecchio rumore. Ladel, infatti, ha deciso dire alla kermesse nipponica a causa del rischio di infezioni da-19 (specialmente dopo la notizia del rilevamento di una possibile “Variante giapponese”), come ha annunciato nella giornata odierna il Ministero dello Sport di Pyongyang. Secondo quarto riportato da ANSA, al termine di una riunione del comitato olimpico delladelè stato emesso il seguente comunicato stringato ed asciutto, come nella tradizione del Paese asiatico: “La nostra delegazione ha deciso di non partecipare ai 32mi...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: la Corea del Nord non parteciperà, per paura del Covid. Sfumano le speranze diplomatiche sudcoreane - Agenzia_Ansa : Nuoto, Pellegrini alla 5/a Olimpiade. 'Piango dall'emozione'. L'azzurra vince assoluti 200 stile e fa il tempo per… - SkySport : FEDERICA PELLEGRINI SI QUALIFICA PER LA SUA 5^ OLIMPIADE ? - lifestyleblogit : Olimpiadi Tokyo, Corea del Nord non partecipa per il rischio Covid - - anna_annie12 : Tokyo 2021, la Corea de Nord rinuncia ai Giochi Olimpici per paura del Covid-19 – OA Sport -