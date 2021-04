L’Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi eliminata dai fan di Tommaso Zorzi? L’ultima chance (Di martedì 6 aprile 2021) C’è più traffico su L’Isola dei Famosi 2021 che in una regione italiana in zona rossa! Dopo l’ingresso annunciato di due nuove naufraghe, nel corso della puntata del 5 aprile 2021 del reality show Mediaset ci sono state anche due eliminazioni. La prima, quella già nota, è stata sancita dal televoto settimana che ha sbattuto fuori dai giochi Daniela Martani (e graziando, di fatto, Drusilla Gucci). La seconda eliminazione è stata annunciata in sorpresa a Playa Palapa, poco prima della classica prova ricompensa: i vincitori di questa corsa nel fango avrebbe vinto delle lasagne da mangiare sul momento; ai perdenti, invece, la difficile decisione di creare una catena di salvataggi che sarebbe culminata con due naufraghi da mandare ad un imprevisto televoto flash. Fra problemi col capire le regole e vari misunderstanding, la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 aprile 2021) C’è più traffico sudeiche in una regione italiana in zona rossa! Dopo l’ingresso annunciato di due nuove naufraghe, nel corso della puntata del 5 apriledel reality show Mediaset ci sono state anche due eliminazioni. La prima, quella già nota, è stata sancita dal televoto settimana che ha sbattuto fuori dai giochi Daniela Martani (e graziando, di fatto, Drusilla Gucci). La seconda eliminazione è stata annunciata in sorpresa a Playa Palapa, poco prima della classica prova ricompensa: i vincitori di questa corsa nel fango avrebbe vinto delle lasagne da mangiare sul momento; ai perdenti, invece, la difficile decisione di creare una catena di salvataggi che sarebbe culminata con due naufraghi da mandare ad un imprevisto televoto flash. Fra problemi col capire le regole e vari misunderstanding, la ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - QuiMediaset_it : Siete pronti per un nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi? In prima serata su #Canale5 - infoitcultura : Isola dei Famosi, discussione tra naufraghi: il malore e l’arrivederci al gioco - NeSaiii : RT @ninetiesbish: questa è l’isola dei famosi. se non siete d’accordo, bloccatemi. #isola - Fagiude : RT @ninetiesbish: questa è l’isola dei famosi. se non siete d’accordo, bloccatemi. #isola -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama