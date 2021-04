Daydreamer anticipazioni 7 aprile | il padre di Sanem sta male

(Di martedì 6 aprile 2021) Mekvibe deve lasciare Istanbul per accudire il, così Nihat ne approfitta per mangiare ciò che vuole. L'uomo però si sentee viene trasportato in ospedale da Leyla e Emre. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

InformazioneOg : Nelle anticipazioni di oggi 6 aprile di Daydreamer, vedremo Deren nei panni della regina Cleopatra e, sarà insoppor… - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 6 aprile: Emre e Leyla cambiano vita - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 6 aprile - FanClubAlbatros : Anticipazioni #DayDreamer ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Mekvibe deve lasciare Istanbul per accudire il padre, così Nihat ne approfitta per mangiare ciò che vuole. L'uomo però si sente male e viene trasportato in ospedale da Leyla e Emre.Le Ali del sogno,puntata oggi, 6 aprileLe Ali del sogno,puntata oggi, 6 aprile, Can deve girare lo spot pubblicitario della crema di Sanem, ma ...Mekvibe deve lasciare Istanbul per accudire il padre, così Nihat ne approfitta per mangiare ciò che vuole. L'uomo però si sente male e viene trasportato in ospedale da Leyla e Emre.Sanem Aydin è interpretata da Demet Özdemir , nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.La serie è ambientata a Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem, ...