Pasquetta blindata, controlli a tappeto contro le gite fuori porta. Da domani tornano i colori: Marche, Veneto e Trento in arancione (Di lunedì 5 aprile 2021) Anche nel giorno di Pasquetta tutta l’Italia è zona rossa. Sull’intero territorio nazionale valgono le regole anti-Coronavirus previste per la fascia di rischio più elevata e gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di necessità e urgenza, da indicare sull’autocertificazione. Dalle 5 alle 22, tuttavia, è possibile spostarsi una volta al giorno verso la casa di parenti o amici in massimo due persone, esclusi disabili e minori di 14 anni. Le regole per gli spostamenti Raggiungere le seconde case è consentito sia dentro la propria regione, sia fuori, a meno che questo tipo di spostamento non sia vietato da specifiche ordinanze regionali, emanate per esempio in Sardegna, Toscana, Liguria, Valle D’Aosta e provincia autonoma di Bolzano. A recarsi nella seconda casa potrà essere solo il nucleo familiare e in caso di ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) Anche nel giorno ditutta l’Italia è zona rossa. Sull’intero territorio nazionale valgono le regole anti-Coronavirus previste per la fascia di rischio più elevata e gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di necessità e urgenza, da indicare sull’autocertificazione. Dalle 5 alle 22, tuttavia, è possibile spostarsi una volta al giorno verso la casa di parenti o amici in massimo due persone, esclusi disabili e minori di 14 anni. Le regole per gli spostamenti Raggiungere le seconde case è consentito sia dentro la propria regione, sia, a meno che questo tipo di spostamento non sia vietato da specifiche ordinanze regionali, emanate per esempio in Sardegna, Toscana, Liguria, Valle D’Aosta e provincia autonoma di Bolzano. A recarsi nella seconda casa potrà essere solo il nucleo familiare e in caso di ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, notizie di oggi. Pasquetta blindata, controlli per far rispettare i divieti. LIVE - MediasetTgcom24 : Covid, Pasquetta blindata: controlli serrati per evitare le gite fuori porta #covid - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Controlli e multe per chi viene pizzicato a festeggiare la Pasquetta con scampagnate e picnic. Sui litorali in azione anche… - SmorfiaDigitale : Covid, Pasquetta blindata: controlli serrati per evitare le gite fuori porta - T... - CiccioLupis : RT @IlPrimatoN: Controlli e multe per chi viene pizzicato a festeggiare la Pasquetta con scampagnate e picnic. Sui litorali in azione anche… -