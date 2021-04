Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy: distacco tra le lacrime (Di lunedì 5 aprile 2021) Il terzo serale di Amici 20 ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena, tra cui la sfida che ha visto protagonisti i fidanzati del talent, Rosa Di Grazia e Deddy. Il duello tra i piccioncini del talent di Maria De Filippi è stato emozionante e si è aperto con un sentito intervento del giudice della gara Stefano De Martino che ha invitato i due sfidanti, visibilmente provati dal fatto di vedersi antagonisti tra loro, ad affrontare la sfida in positivo e ad esibirsi l’uno per l’altra. Tuttavia, gli sfidanti innamorati non sono riusciti a trattenere le lacrime durante la gara e l’esito del loro duello intanto divide l’opinione del pubblico televisivo. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro articolo. Amici 20, Rosa Di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 aprile 2021) Il terzo serale di20 ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena, tra cui la sfida che ha visto protagonisti i fidanzati del talent,Di. Il duello tra i piccioncini del talent di Maria De Filippi è stato emozionante e si è aperto con un sentito intervento del giudice della gara Stefano De Martino che ha invitato i due sfidanti, visibilmente provati dal fatto di vedersi antagonisti tra loro, ad affrontare la sfida in positivo e ad esibirsi l’uno per l’altra. Tuttavia, gli sfidanti innamorati non sono riusciti a trattenere ledurante la gara e l’esito del loro duello intanto divide l’opinione del pubblico televisivo. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro articolo.20,Di ...

