Amici 20 | professionisti e Lorella Cuccarini parlano dell’eliminato Tommaso

(Di lunedì 5 aprile 2021)e alcuni ballerinidi20 hanno espresso il loro pensiero sull’eliminazione diStanzani avvenuta nel corso della terza puntata del talent show e al termine della prima manche, che ha visto trionfare la squadra capitanata da Arisa-sul team guidato da Zerbi-Celentano. Questa eliminazione ha colto di sorpresa non solo il pubblico presente in studio durante la messa in onda di sabato 3 aprile 2021, ma anche quelli che hanno visto la puntata da casa e il popolo del web. In molti, infatti, sono insorti dicendo che l’eliminazione di, ballerino talentuoso, che studia danza da soli 3 anni e che era al capezzale della “maestra” Alessandra Celentano, è stata davvero ingiusta e priva di un senso logico, visto le ...

- tapiocafuscani2 : RT @__LittleSun: I Giulia Dipendente: #Amici20 La sua famiglia Il suo fidanzato I suoi amici I suoi compagni di avventura ABR La famiglia… - Cris09115400 : #amici20 Volevo dire che il fatto che ricolleghino i fan di Giulia ai 12enni è triste,in quest'# ci sono persone di… - marygra86413321 : RT @__LittleSun: I Giulia Dipendente: #Amici20 La sua famiglia Il suo fidanzato I suoi amici I suoi compagni di avventura ABR La famiglia… - withcriterioe : RT @reginadeicessi: io quando guardo i professionisti di amici

...Martani fuori? Lorella Cuccarini sbotta sui social per le offese ai danni di Rosa e non solo... 'Leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti idel programma o per i ......da. Lorella sottolinea come criticare in modo costruttivo sia giusto, ma non è quello che molti stanno facendo: ' Leggere sul web insulti, mancanze di rispetto per tutti idel ...Tommaso Stanzani rompe il silenzio dopo Amici 2021 e conclude l’esperienza con il sorriso: “Non mi pento di nulla”. L’eliminazione di Tommaso Stanzani nel corso della terza puntata del serale di Amici ...(Formatonews) Tuttavia se prima i suoi attacchi erano riferiti, per lo più alla sua “insegnante antagonista” Lorella Cuccarini, orha ha trovato un nuovo avversario anche nell’ex allievo e ballerino ...