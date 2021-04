Pasqua | le riflessioni laiche degli scrittori | Bignami | De Giovanni | Lucarelli | Parrella “Impariamo a fare pace con questo periodo”

(Di domenica 4 aprile 2021) Per il secondo anno consecutivo la pandemia costringe a limitare spostamenti e contatti a. Per trovare le parole e proporreper un giorno dal forte valore simbolico, ilfattoquotidiano.it si è affidato ad alcunie scrittrici, chiedendo loro di rivolgere liberamente un augurio a chi desiderano. Cinque esponenti di primo piano della letteratura italiana hanno accettato di condividere un messaggio con i nostri lettori. Carlo, scrittore di letteratura gialla e noir, è uno dei volti più conosciuti della nostra narrativa, grazie anche alla televisione. L’autore bolognese che quest’anno ha pubblicato per “Einaudi” il libro “L’inverno più nero. Un’indagine del commissario De Luca”, si definisce “vagamente credente” ma oggi non andrà certo in Chiesa. Eppure il suo ...

Advertising

BrunoTrillini : @EBoncinelli Buona Pasqua professore,le sue riflessioni mi aiutano a capire meglio la storia del pensiero scientifico,grazie - FQMagazineit : Pasqua, le riflessioni laiche degli scrittori: Bignami, De Giovanni, Lucarelli, Parrella. “Impariamo a fare pace co… - lucagira : @angeloscola Grazie, Eminenza: anche in questo tempo di prova, le Sue riflessioni aiutano a ritrovare il respiro giusto. Buona Pasqua! - Lucia_amanim : @moonshadow_369 Buona Pasqua a te che ci allieti con le tue profonde e attente riflessioni - biancavillaoggi : Riflessioni biancavillesi. I morti a causa del coronavirus sono un lutto sociale e ci troviamo improvvisamente orfa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua riflessioni

Il Fatto Quotidiano

Quei bimbi con le loroe le loro preghiere sono stati per tutti noi la carezza di Dio". ... In tutti c'è bisogno di: "le donne corsero a dare l'annuncio!". E noi come annunceremo il ...In ogni caso in questa domenica dimetti da parte questee concentrati sui sentimenti. Bilancia una persona vicina potrebbe essere un po' troppo prepotente e prendere decisioni ...«La Pasqua è la vita della nostra vita ... come se la speranza fosse morta. Quei bimbi con le loro riflessioni e le loro preghiere sono stati per tutti noi la carezza di Dio.Gerusalemme alla normalità nella Pasqua 2021 I cattolici ... Sua promessa”, ha recitato detto nell’omelia il Patriarca Latino di Gerusalemme. Poi una riflessione. Comprare, vendere, andare. Tre verbi ...