Genitori Vs Influencer, da oggi su Sky la commedia leggera, anzi leggerissima, con Fabio Volo (Di domenica 4 aprile 2021) A raccontare la trasformazione portata dai social network ci aveva provato qualche anno fa Edoardo Leo, con un film, Che Vuoi Che Sia, che provava toni da commedia anche un po’ amara, imperfetta certo, ma con l’ambizione di cercare uno sguardo sulla realtà non esattamente conciliante. Per il resto il cinema italiano ha preferito una ricetta più scontata, nella quale il mondo dei social, invece di costituire l’occasione per tentare di capire una mutazione in atto, rappresenta una cornice aggiornata all’interno della quale confezionare storie che girano intorno sempre agli stessi stereotipi della commedia leggera anzi leggerissima. Magari strutturata su personaggi agli antipodi, per rendere il discorso ancora più semplice, esasperato e per questo divertente. Cioè il meccanismo di film come Beata ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 aprile 2021) A raccontare la trasformazione portata dai social network ci aveva provato qualche anno fa Edoardo Leo, con un film, Che Vuoi Che Sia, che provava toni daanche un po’ amara, imperfetta certo, ma con l’ambizione di cercare uno sguardo sulla realtà non esattamente conciliante. Per il resto il cinema italiano ha preferito una ricetta più scontata, nella quale il mondo dei social, invece di costituire l’occasione per tentare di capire una mutazione in atto, rappresenta una cornice aggiornata all’interno della quale confezionare storie che girano intorno sempre agli stessi stereotipi della. Magari strutturata su personaggi agli antipodi, per rendere il discorso ancora più semplice, esasperato e per questo divertente. Cioè il meccanismo di film come Beata ...

Advertising

Giorgiaagioia : Raga mi guardo sta cagata di genitori vs influencer vi aggiorno?? - CinemaItalian : Genitori vs Influencer: trama, recensione, trailer della commedia su SKY - stefanodonno75 : Accademia italiana Pellegrini (Lingua e Cultura) e I Quaderni del Bardo Edizioni: Genitori Vs Influencer, Michela A… - Dasscinemag : #GenitorivsInfluencer arriva oggi su #Sky, nuovo film di Michela Andreozzi girato in pieno lockdown. Tra gli interp… - BlondeBoyzDoin : @NOWTV_It il nuovo film genitori vs influencer è uscito -