Casemiro | “Il Real Madrid lotterà per entrambi i titoli”

Il centrocampista del Real Madrid Casemiro ha dichiarato che il Real lotterà per ottenere i titoli di LaLiga e la Champions League. "Sarà difficile" dice Casemiro. Ma il giocatore del Real Madrid è fiducioso sulle possibilità di Los Blancos. Casemiro pensa che il Real Madrid possa ottenere entrambi i titoli? Il centrocampista del Real Madrid Casemiro è ottimista sul fatto che i Blancos possano sfidare sia per i titoli LaLiga che per la Champions League. I campioni in carica del Real Madrid tornano in campo sabato contro l'Eibar in campionato, ...

