Ranieri | “Il Milan non è solo Ibra | domani testa bassa e pedalare Ekdal? Non ha un infortunio grave”

Il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, ha presentato così il match contro il Milan ai microfoni del canale ufficiale della società: Samp fra le squadre che ha fatto più punti rispetto all'anno scorso."Milan, Napoli e Sampdoria sono le squadre che hanno fatto più punti in relazione all'anno scorso. Segno che abbiamo lavorato bene e io sono molto contento per il Milan, per Stefano Pioli, che è stato mio giocatore per quattro anni, e gli auguro le migliori fortune". domani ci sarà il Milan di Ibrahimovic."Il Milan non è solo Ibrahimovic. Ibrahimovic è un grande campione che sta facendo capire che cosa è il calcio: sacrificio, passione, allenamenti seri, grande combattività e grande voglia di

