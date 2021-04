Non solo burocrazia, la distribuzione vaccinale in Europa minata dagli egoismi nazionali (Di venerdì 2 aprile 2021) Austria, Slovenia e Repubblica Ceca hanno consumato la loro misera vendetta. Votando contro la redistribuzione di una piccola parte dei dieci milioni di dosi anticipate da Pfizer-Biontech ai paesi che più di altri avevano puntato sul vaccino AstraZeneca e che ora sono in difficoltà. Si tratta dei baltici Estonia e Lettonia, della Slovacchia, della Croazia e della Bulgaria. L’Ue era riuscita, fra i diversi accordi in più fasi sottoscritti con l’azienda statunitense, a farsi anticipare un carico contenuto ma pur sempre significativo di forniture dal terzo al secondo trimestre dell’anno. La presidenza portoghese di turno del Consiglio Ue aveva così proposto di scorporare da quel carico una piccola fetta di dosi da indirizzare con urgenza a quei cinque paesi. fotp iPaSu un punto così secondario, visto l’aumento delle consegne in programma già nei prossimi giorni, i governi ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) Austria, Slovenia e Repubblica Ceca hanno consumato la loro misera vendetta. Votando contro la redi una piccola parte dei dieci milioni di dosi anticipate da Pfizer-Biontech ai paesi che più di altri avevano puntato sul vaccino AstraZeneca e che ora sono in difficoltà. Si tratta dei baltici Estonia e Lettonia, della Slovacchia, della Croazia e della Bulgaria. L’Ue era riuscita, fra i diversi accordi in più fasi sottoscritti con l’azienda statunitense, a farsi anticipare un carico contenuto ma pur sempre significativo di forniture dal terzo al secondo trimestre dell’anno. La presidenza portoghese di turno del Consiglio Ue aveva così proposto di scorporare da quel carico una piccola fetta di dosi da indirizzare con urgenza a quei cinque paesi. fotp iPaSu un punto così secondario, visto l’aumento delle consegne in programma già nei prossimi giorni, i governi ...

Advertising

Parpiglia : #MaurizioCostanzoShow vedere chi non esulta per il nuovo che avanza (a parte #tommasozorzi ??) è solo da brutte int… - CarloStagnaro : Non usciremo migliori dalla #pandemia: avremo uno stato più pesante e un'economia ancora più dipendente da esso. E… - OptaPaolo : 25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO n… - Controleuro1 : @drsmoda @guyfawkes2_0 Selina, è che non capiscono e basta. Non che non capiscono solo questo! - TruppenStrunz : @Consell100 @ModugnoLucrezia @osporconatore @INDIANA89976540 @catlatorre @ritalaura2000 'Amo i moralisti dell'ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo La messa del Papa con Becciu e il capitello di Vèzelay ... sa che la sentenza di Londra non riguarda minimamente il periodo in cui Becciu era sostituto della ... quando il cardinale era a capo della Congregazione delle cause dei Santi) e coinvolge solo la ...

Real Madrid, s.o.s. Ramos. Gerard e Villarreal, sprint per l'Europa Non c'è pace per Zidane e il suo Real Madrid. In una stagione che sembra sempre più una corsa a ... con il centrale andaluso in campo solo nei minuti finali. Il problema è serio, perché con ogni ...

Lecce, vendita di assorbenti vietata dopo le 18. La denuncia: “Non solo l’Iva, in zona rossa… Il Fatto Quotidiano Autismo, Casellati: "Da istituzioni a scuola non lasciare sole famiglie" (Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2021 Ecco il messaggio della Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell autismo: "Oggi è la ...

Deforestazione e riforestazione favoriscono le zoonosi - Focus.it Non è solo la deforestazione a favorire le zoonosi: anche la riforestazione può contribuire alla diffusione di malattie che passano dagli animali all'uomo. Uno degli involontari "vantaggi" (meglio ...

... sa che la sentenza di Londrariguarda minimamente il periodo in cui Becciu era sostituto della ... quando il cardinale era a capo della Congregazione delle cause dei Santi) e coinvolgela ...c'è pace per Zidane e il suo Real Madrid. In una stagione che sembra sempre più una corsa a ... con il centrale andaluso in camponei minuti finali. Il problema è serio, perché con ogni ...(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2021 Ecco il messaggio della Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell autismo: "Oggi è la ...Non è solo la deforestazione a favorire le zoonosi: anche la riforestazione può contribuire alla diffusione di malattie che passano dagli animali all'uomo. Uno degli involontari "vantaggi" (meglio ...