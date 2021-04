Basket, Final Eight Coppa Italia A2 2021: Tortona batte Ferrara ed è in semifinale (Di venerdì 2 aprile 2021) La Bertram Tortona batte 70-58 la Top Secret Ferrara nel match valevole per i quarti di Finale della Coppa Italia A2 2021 e stacca il pass per la semiFinale, dove incontrerà Napoli. Gli ospiti si rendono protagonisti di un ottimo avvio di gara, tanto da chiudere in vantaggio 14-6 il primo quarto, ma nel secondo parziale i padroni di casa si scatenano e ribaltano completamente l’andamento dell’incontro con un netto 20-11. Nel secondo tempo Tortona amministra il proprio vantaggio e, senza rischiare troppo, porta a casa il successo che vale la semiFinale. Miglior marcatore Fabi con 17 punti. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUI LIVE GLI ALTRI QUARTI DI FinalE RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La Bertram70-58 la Top Secretnel match valevole per i quarti die dellaA2e stacca il pass per la semie, dove incontrerà Napoli. Gli ospiti si rendono protagonisti di un ottimo avvio di gara, tanto da chiudere in vantaggio 14-6 il primo quarto, ma nel secondo parziale i padroni di casa si scatenano e ribaltano completamente l’andamento dell’incontro con un netto 20-11. Nel secondo tempoamministra il proprio vantaggio e, senza rischiare troppo, porta a casa il successo che vale la semie. Miglior marcatore Fabi con 17 punti. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUI LIVE GLI ALTRI QUARTI DIE RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SportFace.

