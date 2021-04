Zola è il primo film tratto da un thread di Twitter (Di giovedì 1 aprile 2021) Un fotogramma del trailer di Zola È uscito il trailer del film Zola, il primo lungometraggio basato interamente su un thread di Twitter di 184 parti, risalente al 2015. https://www.youtube.com/watch?v=24KbaKlCDDI La discussione in questione racconta il viaggio on the road verso la Florida fatto da un’ex cameriera di Hooters, Zola, da una prostituta, il fidanzato e un terzo uomo. Il racconto del viaggio è stato snocciolato da Aziah Zola King in 148 tweet che ora grazie a Hollywood rivivranno sul grande schermo (attualmente il thread non esiste più sul social network, ma è recuperabile tramite una serie di screenshot ricaricati su Imgur). Le due donne nel film saranno interpretate da Taylour Paige e Riley Keough e con ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) Un fotogramma del trailer diÈ uscito il trailer del, illungometraggio basato interamente su undidi 184 parti, risalente al 2015. https://www.youtube.com/watch?v=24KbaKlCDDI La discussione in questione racconta il viaggio on the road verso la Florida fatto da un’ex cameriera di Hooters,, da una prostituta, il fidanzato e un terzo uomo. Il racconto del viaggio è stato snocciolato da AziahKing in 148 tweet che ora grazie a Hollywood rivivranno sul grande schermo (attualmente ilnon esiste più sul social network, ma è recuperabile tramite una serie di screenshot ricaricati su Imgur). Le due donne nelsaranno interpretate da Taylour Paige e Riley Keough e con ...

diddinyc : RT @wireditalia: Approderà al cinema a giugno il primo lungometraggi tratto da un thread del social network: la storia – raccontata in 148… - drya_fly : RT @wireditalia: Approderà al cinema a giugno il primo lungometraggi tratto da un thread del social network: la storia – raccontata in 148… - lupiscitelli : RT @wireditalia: Approderà al cinema a giugno il primo lungometraggi tratto da un thread del social network: la storia – raccontata in 148… - wireditalia : Approderà al cinema a giugno il primo lungometraggi tratto da un thread del social network: la storia – raccontata… - Think_movies : “Zola”: il Poster e il Trailer Ufficiale del primo film basato su un thread di Twitter -