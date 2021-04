Vaccini, Figliuolo: “Tra oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di Astrazeneca” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha iniziato il suo sopralluogo nell’hub della Fiera di Cagliari dove vengono inoculate oltre mille dosi di vaccino al giorno. “Tra oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di Astrazeneca” ha assicurato. “Dobbiamo capire con Regione Sardegna come implementare le forze in campo: medici di famiglia, odontoiatri, specializzandi, farmacie, tutto ciò che il sistema governativo ha potenziato” ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il generale Francesco Paoloha iniziato il suo sopralluogo nell’hub della Fiera di Cagliari dove vengono inoculatemilledi vaccino al giorno. “Tra1,3didi” ha assicurato. “Dobbiamo capire con Regione Sardegna come implementare le forze in campo: medici di famiglia, odontoiatri, specializzandi, farmacie, tutto ciò che il sistema governativo ha potenziato” ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

