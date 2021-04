Ue: Ok Camera a legge europea (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Con 309 voti favorevoli, 27 contrari e 7 astenuti la Camera ha approvato la legge europea. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Con 309 voti favorevoli, 27 contrari e 7 astenuti laha approvato la. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Advertising

borghi_claudio : @la_kuzzo @mastrobradipo Ma non salta nulla... al di là del merito ci sono talmente tanti errori in quella legge ch… - borghi_claudio : @SuperFiammetta @ilnomegiusto @Danieleriz80 No guardi, bisogna smetterla con il grillismo. La Costituzione non è sc… - Montecitorio : 370 voti favorevoli, 33 voti contrari. Via libera della Camera alla legge di #DelegazioneEuropea 2019-2020… - nieddupierpaolo : RT @PieroSansonetti: La Camera dei Deputati ha recepito la direttiva Ue sulla presunzione d’innocenza nella legge di delegazione europea. N… - PieroSansonetti : La Camera dei Deputati ha recepito la direttiva Ue sulla presunzione d’innocenza nella legge di delegazione europea… -