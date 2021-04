Pierpaolo Pretelli, il post per la fidanzata Giulia Salemi: le parole che sconvolgono i fan (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra le coppie nate nell’ultima edizione del GF Vip – poche, se si considera la durata complessiva dell’edizione, o se paragonate all’edizione 2017, che ha visto nascere molte coppie longeve- la più discussa è sicuramente quella tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due hanno cominciato a frequentarsi nelle ultime settimane di reality: lui era entrata single, lui aveva intrattenuto un flirt con molti alti e molti bassissimi con Elisabetta Gregoraci, che però non era mai stata particolarmente espansiva con il gieffino. Ad ogni modo Giulia e Pierpaolo sembrano essere molto coinvolti nel loro rapporto e un’ulteriore dimostrazione di ciò sarebbe il lungo e commovente messaggio che lui avrebbe pubblicato sui social, dedicato a lei, in occasione del suo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra le coppie nate nell’ultima edizione del GF Vip – poche, se si considera la durata complessiva dell’edizione, o se paragonate all’edizione 2017, che ha visto nascere molte coppie longeve- la più discussa è sicuramente quella tra. I due hanno cominciato a frequentarsi nelle ultime settimane di reality: lui era entrata single, lui aveva intrattenuto un flirt con molti alti e molti bassissimi con Elisabetta Gregoraci, che però non era mai stata particolarmente espansiva con il gieffino. Ad ogni modosembrano essere molto coinvolti nel loro rapporto e un’ulteriore dimostrazione di ciò sarebbe il lungo e commovente messaggio che lui avrebbe pubblicato sui social, dedicato a lei, in occasione del suo ...

