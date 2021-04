Matilda De Angelis: “Fiera delle mie cicatrici. Non mi importa essere bella” (Di giovedì 1 aprile 2021) Matilda De Angelis è senza dubbio l’attrice del momento: tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti la invitano, tutti la ammirano, per quanto è “brava, bella, sexy”. Eppure l’attrice bolognese, resa famosa a livello internazionale con la serie tv Undoing, ha più volte raccontato, nelle interviste e sui social, come il suo percorso per l’accettazione di sé non sia stato facile e indolore. Matilda si è spesso sentita brutta, lontana dai canoni ritenuti tradizionali di bellezza oggettiva (alte, magrissime, perfette), è passata attraverso il problema dei disturbi alimentari, e oggi, che finalmente si sente in pace con se stessa e il proprio aspetto fisico, ci tiene a ribadirlo e raccontarlo, per aiutare giovani donne che come lei sono insicure e ancora lontane a quella condizione di tregua con il proprio corpo, preludio ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 aprile 2021)Deè senza dubbio l’attrice del momento: tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti la invitano, tutti la ammirano, per quanto è “brava,, sexy”. Eppure l’attrice bolognese, resa famosa a livello internazionale con la serie tv Undoing, ha più volte raccontato, nelle interviste e sui social, come il suo percorso per l’accettazione di sé non sia stato facile e indolore.si è spesso sentita brutta, lontana dai canoni ritenuti tradizionali di bellezza oggettiva (alte, magrissime, perfette), è passata attraverso il problema dei disturbi alimentari, e oggi, che finalmente si sente in pace con se stessa e il proprio aspetto fisico, ci tiene a ribadirlo e raccontarlo, per aiutare giovani donne che come lei sono insicure e ancora lontane a quella condizione di tregua con il proprio corpo, preludio ...

