Amici 2021, regalo speciale per Deddy: Maria incontra la signora Grazia (Di giovedì 1 aprile 2021) Il cantante aveva espresso un desiderio durante la prova con Pippo Baudo, che è stato esaudito dal gesto di grande affetto di una fan del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 1 aprile 2021) Il cantante aveva espresso un desiderio durante la prova con Pippo Baudo, che è stato esaudito dal gesto di grande affetto di una fan del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - repubblica : Vaccini anti-Covid a parenti e amici in Puglia, tra i 'furbetti' anche medici di base e dentisti: in lista già a ge… - ferro_fabiano : RT @repubblica: Vaccini anti-Covid a parenti e amici in Puglia, tra i 'furbetti' anche medici di base e dentisti: in lista già a gennaio ht… - CasaScrittori : RT @GiallistaIl: Cari amici, con quale libro avete dato il benvenuto ad aprile? #IlGiallista ha iniziato la lettura del thriller #perchémia… -