Una Vita, l'addio di Casilda alla soap: «Potevo solo salutarla ballando» (VIDEO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Spagna è già calato il sipario su Una Vita, anche se le puntate continueranno ad andare in onda ancora per qualche settimana. In questi giorni, qualche attore ha già detto addio alla soap opera iberica, Marita Zafra, l'attrice che per tanti anni ha indossato le vesti della domestica Casilda. Quale sarà il finale riservatole? Una Vita: Casilda alle prese con un fantasma del suo passato Tra circa un anno anche in Italia sarà possibile scoprire il gran finale di Una Vita. Ci saranno un sacco di cambiamenti e uno di essi riguarderà proprio Casilda. La donna vedrà un uomo che le ricorderà moltissimo il suo defunto marito Martin. Tutto avrà inizio quando la domestica, passeggiando tranquillamente per le vie di Acacias intravedrà un ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Spagna è già calato il sipario su Una, anche se le puntate continueranno ad andare in onda ancora per qualche settimana. In questi giorni, qualche attore ha già dettoopera iberica, Marita Zafra, l'attrice che per tanti anni ha indossato le vesti della domestica. Quale sarà il finale riservatole? Unaalle prese con un fantasma del suo passato Tra circa un anno anche in Italia sarà possibile scoprire il gran finale di Una. Ci saranno un sacco di cambiamenti e uno di essi riguarderà proprio. La donna vedrà un uomo che le ricorderà moltissimo il suo defunto marito Martin. Tutto avrà inizio quando la domestica, passeggiando tranquillamente per le vie di Acacias intravedrà un ...

