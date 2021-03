Inter e Roma: una montagna di debiti, numeri impietosi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nei giorni scorsi, la Gazzetta dello Sport aveva messo in risalto la situazione tutt'altro che rosea delle società del massimo campionato e, in generale, di tutto il sistema calcio. Sul tavolo, un ... Leggi su contocorrenteonline (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nei giorni scorsi, la Gazzetta dello Sport aveva messo in risalto la situazione tutt'altro che rosea delle società del massimo campionato e, in generale, di tutto il sistema calcio. Sul tavolo, un ...

Advertising

capuanogio : I debiti netti delle società di #SerieA come emersi dall'inchiesta della #gds: #Inter 630,1 milioni di euro #Roma… - fede_spi : Compensi agenti sportivi 2020, l’#Inter ha elargito 9 milioni e 50.000 euro. Più dei nerazzurri hanno speso 5 socie… - fcin1908it : Longhi: “Roma-Samp, 2010. Molti blucerchiati disperati a fine gara. Perché…” - Pask927 : RT @FabioDiSomma98: @Sardanapalooo L’Inter non se lo può permettere con un anno ancora di #Conte; la #Juve dovrebbe versare in situazioni s… - Peppedema921 : @Torrenapoli1 Spalletti è un signor allenatore, ha portato un'Inter di morti in Champions per 2 anni di fila, l'ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma Inter e Roma: una montagna di debiti, numeri impietosi Più della Juventus (458,3 milioni) e della Roma (552). Inter: una montagna di debiti, nessuno peggio in Serie A Al momento, l'Inter ha rifinanziato il debito attraverso i bond. Senza tuttavia ...

Inter, dove eravamo rimasti? Il calendario sorride, Conte prepara lo sprint ... doppia trasferta tra Napoli e Spezia, Verona in casa, Crotone fuori, Sampdoria e Roma in casa, a Torino con la Juventus (quando i giochi potrebbero essere pressoché fatti) e Inter - Udinese all'...

Serie A Femminile, Roma Inter Sito Ufficiale Covid: Tinagli, 'su vaccino ai sanitari bisogna intervenire' Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo intervenire perchè le persone esposte siano protette. Quando la libertà di scelta va a influenzare la salute degli altri cittadini bisogna intervenire. Siamo sicur ...

Sassuolo-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il Sassuolo viene da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria, e non gioca una partita dal 17 marzo (sconfitta 3-2 con i granata), essendo stata rinviata per Covid la sfida successiva con l'Inter, ...

Più della Juventus (458,3 milioni) e della(552).: una montagna di debiti, nessuno peggio in Serie A Al momento, l'ha rifinanziato il debito attraverso i bond. Senza tuttavia ...... doppia trasferta tra Napoli e Spezia, Verona in casa, Crotone fuori, Sampdoria ein casa, a Torino con la Juventus (quando i giochi potrebbero essere pressoché fatti) e- Udinese all'...Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo intervenire perchè le persone esposte siano protette. Quando la libertà di scelta va a influenzare la salute degli altri cittadini bisogna intervenire. Siamo sicur ...Il Sassuolo viene da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria, e non gioca una partita dal 17 marzo (sconfitta 3-2 con i granata), essendo stata rinviata per Covid la sfida successiva con l'Inter, ...