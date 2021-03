Coronavirus, in Lombardia aumentano i decessi: 100 in 24 ore. In lieve calo il tasso di positività: ora è al 6,9% (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il bollettino del 31 marzo REGIONE Lombardia Coronavirus, il bollettino del 31 marzo 2021 Il bollettino giornaliero sui dati Covid in Lombardia registra un numero di ricoveri in terapia intensiva pari a 863 persone, un’unità in più rispetto al monitoraggio di ieri, 30 marzo. Scende il dato dei ricoveri ordinari: 7.033, -76 (7.109 ieri). Sul fronte dei decessi si segnala un ulteriore aumento: +100 nuove morti rispetto ai +85 di ieri, +88 di due giorni fa. Il totale delle vittime da inizio pandemia su territorio regionale è arrivato a 30.735. I nuovi positivi sono 3.943 (ieri 3.271) con un numero di tamponi eseguiti in 24 ore pari a 56.747 (44.289 ieri). Il tasso di positività è pari a 6,9% (ieri 7,3%). Sale a 608.894 il totale dei guariti e dei dimessi, +4.510. March 31, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il bollettino del 31 marzo REGIONE, il bollettino del 31 marzo 2021 Il bollettino giornaliero sui dati Covid inregistra un numero di ricoveri in terapia intensiva pari a 863 persone, un’unità in più rispetto al monitoraggio di ieri, 30 marzo. Scende il dato dei ricoveri ordinari: 7.033, -76 (7.109 ieri). Sul fronte deisi segnala un ulteriore aumento: +100 nuove morti rispetto ai +85 di ieri, +88 di due giorni fa. Il totale delle vittime da inizio pandemia su territorio regionale è arrivato a 30.735. I nuovi positivi sono 3.943 (ieri 3.271) con un numero di tamponi eseguiti in 24 ore pari a 56.747 (44.289 ieri). Ildiè pari a 6,9% (ieri 7,3%). Sale a 608.894 il totale dei guariti e dei dimessi, +4.510. March 31, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il generale Figliuolo: in Lombardia non va tutto bene #Coronavirusitalia - RegLombardia : #LNews A fronte di 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi (7,3%). I guariti/dimessi sono 2.469 ????… - DPCgov : #Coronavirus #31marzo Sopralluogo del Capo Dipartimento Curcio e del Commissario Figliuolo in Lombardia per fare il… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 31/03/2021: corsa a nove – Lombardia, Sicilia, Veneto, Piemonte, Campania, Puglia, Toscana, E. Romagna e… - angeleri_mauro : RT @CKaky89: GRAZIE MARIO DRAGHI per aver nominato Commissario per l'emergenza Covid questo popò (decidete voi il senso) di genio del Gener… -