Leonardo, ci sarà una seconda stagione della serie? Arriva l’annuncio (Di martedì 30 marzo 2021) di Luca Bernabei, l’amministratore delegato della produzione, Lux Vide. Un grandissimo successo, quello ottenuto dalla serie Leonardo nella prima puntata, trasmessa su Rai Uno lo scorso martedì, 23 marzo. Questa sera, 30 marzo, andrà in onda la seconda puntata, che conterrà il terzo e quarto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 30 marzo 2021) di Luca Bernabei, l’amministratore delegatoproduzione, Lux Vide. Un grandissimo successo, quello ottenuto dallanella prima puntata, trasmessa su Rai Uno lo scorso martedì, 23 marzo. Questa sera, 30 marzo, andrà in onda lapuntata, che conterrà il terzo e quarto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : Luca Bernabei in diretta a RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia e RTL 102.5 NEWS annuncia in esclusiva: “Ci sarà una… - shadesofamnesia : RT @_MinutForMinut: #leonardolaserie La Firenze di Leonardo è un salto nei ricordi: la famiglia de I Medici sarà sempre nel cuore di tutt… - eros_rubbu : RT @IlContiAndrea: Luca Bernabei, Amministratore delegato della Lux Vide, a RTL 102.5: “Ci sarà una seconda stagione di #Leonardo. Vorrei f… - lmazzarotto1 : 'In ascolto' sarà in libreria dall'8 Aprile, ma è già possibile pre-ordinarlo a questo link:… - angelicjuria : RT @imediciofficial: Questa sera la storia di Leonardo si sposta a Milano. Sarà proprio nella corte di Ludovico Sforza che l’uomo scoprirà… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo sarà Leonardo: le anticipazioni della seconda puntata Leonardo, le anticipazioni della seconda puntata Leonardo ( Aidan Turner ) arriva a Milano e la ...punto gli viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto e sarà ...

Dl Sostegni, al via le domande per i contributi. Protestano le associazioni di categoria: 'Misure insufficienti' Priorità sarà data a chi non ha ancora ottenuto gli aiuti, chiarisce la Regione, ' si entrerà in ... così il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore al commercio e all'economia Leonardo ...

L'amante di Leonardo da Vinci | Il Caffè di Gramellini Corriere della Sera , le anticipazioni della seconda puntata( Aidan Turner ) arriva a Milano e la ...punto gli viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto e...Prioritàdata a chi non ha ancora ottenuto gli aiuti, chiarisce la Regione, ' si entrerà in ... così il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore al commercio e all'economia...