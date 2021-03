Covid in Sicilia, dati e tamponi alterati per mantenere l'Rt basso: arresti nella sanità. Indagato l'assessore regionale, si dimette (Di martedì 30 marzo 2021) Scandalo in Sicilia. Avrebbero alterato i dati sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi) diretto all'Istituto Superiore di sanità, condizionando i provvedimenti... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 marzo 2021) Scandalo in. Avrebbero alterato isulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei) diretto all'Istituto Superiore di, condizionando i provvedimenti...

