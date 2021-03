‘Ndrangheta, il boss Pelle arrestato a Lisbona: era in una clinica per curarsi dal Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ciccio Pakistan”, come era soprannominato, era irreperibile dal 2018. Pelle era tra i 30 latitanti più ricercati al mondo Leggi su lastampa (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ciccio Pakistan”, come era soprannominato, era irreperibile dal 2018.era tra i 30 latitanti più ricercati al mondo

Advertising

Agenzia_Ansa : Il boss della 'ndrangheta Francesco Pelle è stato arrestato a Lisbona. Pelle è stato scovato dai Carabinieri in una… - giusmo1 : 'Ndrangheta: arrestato a Lisbona il boss Pelle, tra i 30 latitanti più pericolosi - HuffPostItalia : Francesco Pelle fermato in Portogallo: il boss della 'ndrangheta era ricoverato per Covid - AVolitan : RT @Agenzia_Ansa: Il boss della 'ndrangheta Francesco Pelle è stato arrestato a Lisbona. Pelle è stato scovato dai Carabinieri in una clini… - Matt85Mortal : RT @_Carabinieri_: Finisce la latitanza di Francesco Pelle, boss di 'ndrangheta conosciuto come 'Ciccio Pakistan': i #Carabinieri di Reggio… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta boss Caso Moro: il 16 marzo 1978 il boss di ‘ndrangheta Antonio Nirta “due nasi” era in via Fani Calabria News