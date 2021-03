Colori regioni: quelle che saranno in zona rossa fino a dopo Pasqua (Di lunedì 29 marzo 2021) Colori regioni: cambiano ancora una volta da oggi, lunedì 29 marzo, naturalmente in base alla valutazione dell’andamento dell’epidemia. Ecco cosa dispone l’ultima ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza. Ultimi sondaggi Tp: lentezza campagna vaccinale colpa Ue per un terzo italiani Colori regioni: la situazione dal 29 marzo Colori regioni: non ci sono stati grandi cambiamenti nella mappa delle fasce di rischio. Da segnalare il passaggio, largamente annunciato, dalla zona arancione alla zona rossa di Toscana, Valle D’Aosta e Calabria. Invece, da domani martedì 30 marzo, scatta la promozione in zona arancione del Lazio, finora in zona ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 29 marzo 2021): cambiano ancora una volta da oggi, lunedì 29 marzo, naturalmente in base alla valutazione dell’andamento dell’epidemia. Ecco cosa dispone l’ultima ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza. Ultimi sondaggi Tp: lentezza campagna vaccinale colpa Ue per un terzo italiani: la situazione dal 29 marzo: non ci sono stati grandi cambiamenti nella mappa delle fasce di rischio. Da segnalare il passaggio, largamente annunciato, dallaarancione alladi Toscana, Valle D’Aosta e Calabria. Invece, da domani martedì 30 marzo, scatta la promozione inarancione del Lazio,ra in...

