Centrosinistra | sveglia | per salvare la Lombardia va varato subito un Governo ombra

Leggi su tpi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per uscire dalla palude nella quale laè precipitata a causa della crisi pandemica serve un salto di qualità. Denunciare ciò che non funziona è doveroso, ma non basta. Bisogna necessariamente passare dall’indignazione a una proposta alternativa, perché non si può dimenticare che la maggioranza in carica è più che legittimata dalla volontà popolare, che da 25 anni a questa parte si esprime invariabilmente a favore del centrodestra. È stato così anche in un momento politicamente persino più difficile di questo, ovvero quanto la Giunta Formigoni fu letteralmente spazzata via da una serie di scandali che portarono ad elezioni anticipate. Come finì, lo ricordiamo tutti: Bobo Maroni fece rivincere il centrodestra con il 42,81%, contro il 38,24% di Umberto Ambrosoli. Quest’ultimo era un candidato troppo milanese e troppo poco noto? Può darsi, ma cinque anni dopo, ...