Adriatico centrale | al largo della Puglia superate le cento scosse di terremoto Dopo quella principale di sabato pomeriggio | magnitudo 5 | 6

(Di lunedì 29 marzo 2021)ildelle 14,47 di(immagine: fonte ingv.it) è un continuo didi assestamento in mareal: oltreormai. Non, nelle cinquanta ore successive, ai livelli5,6 dell’altro ieri ma alcuni hanno superato quota 4 e oggi3. L'articolo, alledi di ...

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - NoiNotizie : Adriatico centrale, al largo della #Puglia superate le cento scosse di terremoto dopo quella di magnitudo 5,6 sabat… - giannettimarco : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.0 ore 17:49 IT del 29-03-2021, Adriatico Centrale (MARE) Prof=10Km #INGV_26338371 https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriatico centrale

... da proporre al confronto con Aerdorica spa, Interporto Marche spa e Autorità di sistema portuale del mare, e anche con i Comuni di Ancona, Jesi e Falconara Marittima. " La ...... pensando ai trasporti con un collegamento forte anche in direzione Tirreno -: questo permetterebbe ai sistemi imprenditoriali dell'Italiadi rafforzarsi. Il turismo, in questa ...Dopo il terremoto delle 14,47 di sabato (immagine: fonte ingv.it) è un continuo di scosse di assestamento in mare Adriatico centrale al largo della Puglia: oltre cento ormai. Non, nelle cinquanta ore ...Scossa di terremoto registrata a Mar Adriatico Centrale ()Il 29 Marzo 2021 ore 19:07 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 10 km a Mar Adriatico Centrale . Leggi qui ...