Omicidio Ilenia Fabbri: i 2000 euro trovati a Barbieri non sono di Nanni (Di domenica 28 marzo 2021) Non sarebbero soldi di Claudio Nanni quelli trovati nell’abitazione ed indosso a Pierluigi Barbieri. Si tratterebbe di circa 2000 euro, sulle quali banconote sarebbero assenti le impronte di Claudio Nanni. Così viene riportato da Il Resto del Carlino. Questo andrebbe pertanto ad avvalorare la tesi di Barbieri, che avrebbe affermato di aver ricevuto da altri la cifra in questione, ma non da Claudio Nanni. Come già noto, Claudio Nanni avrebbe commissionato l’Omicidio della ex moglie Ilenia Fabbri, ma sulle modalità di compimento dello stesso vi sono forti discordanze tra Nanni e Barbieri. Barbieri sostiene di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 marzo 2021) Non sarebbero soldi di Claudioquellinell’abitazione ed indosso a Pierluigi. Si tratterebbe di circa, sulle quali banconote sarebbero assenti le impronte di Claudio. Così viene riportato da Il Resto del Carlino. Questo andrebbe pertanto ad avvalorare la tesi di, che avrebbe affermato di aver ricevuto da altri la cifra in questione, ma non da Claudio. Come già noto, Claudioavrebbe commissionato l’della ex moglie, ma sulle modalità di compimento dello stesso viforti discordanze trasostiene di ...

