Irene Bellifemine | chi è la sindaca infermiera di Malnate | il suo gesto eroico

(Di domenica 28 marzo 2021)è ladi(Varese) che vaccina gli anziani contro il Covid. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Un sindaco in camice verde. Così si può definire, originaria di Molfetta (Bari) e prima cittadina di, in provincia di Varese, impegnata personalmente – in quantoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

opivarese : RT @FNInfermieri: Si tratta di Irene Bellifemine, originaria di #Molfetta e iscritta a @opivarese - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Malnate (Varese), la sindaca infermiera vaccina gli anziani contro il Covid: Irene Bellifemine, originaria di… - NurseTimes : ?? Nurse Times Malnate (Varese), la sindaca infermiera vaccina gli anziani contro il Covid: Irene Bellifemine, origi… - paolodelbufalo1 : RT @FNInfermieri: Si tratta di Irene Bellifemine, originaria di #Molfetta e iscritta a @opivarese - FNInfermieri : Si tratta di Irene Bellifemine, originaria di #Molfetta e iscritta a @opivarese -

Ultime Notizie dalla rete : Irene Bellifemine

MolfettaLive

E come loro si erano già mossi nel Varesotto Cocquio Trevisago e Malnate, con la sindaca infermiera Mariache ha fatto da apripista.Scaduta l'ordinanza regionale in merito, il sindacoha deciso di non rimettere i nastri a scivoli e altalene " Leggi l'articolo Foto da Pixabay Erika La Rosa erika@varesenews.it ...Irene Bellifemine è la sindaca-infermiera di Malnate (Varese) che vaccina gli anziani contro il Covid. Ecco cosa c'è da sapere su di lei.Sabato 27 marzo a Vedano è stata avviata, con il coordinamento di ATS Insubria, l’attività di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid a domicilio per i soggetti anziani e fragili allettati o im ...