Giornalisti Rai, il Comitato di redazione del Tg1 vira a destra (Di domenica 28 marzo 2021) Si sono concluse le votazioni del Comitato di redazione del Tg della rete ammiraglia diretta da Giuseppe Carboni: il più votato è stato Roberto Chinzari che ha ottenuto 59 voti. Leonardo Metalli (indipendente ma con simpatie di centrodestra e fortemente sostenuto da Francesco Giorgino) con 48 voti si è piazzato secondo mentre la terza classificata a due sole lunghezze di distanza è Virginia Lozito, già allieva universitaria di Gennaro Sangiuliano, il direttore del Tg2. Traduzione per i non addetti ai lavori: il Cdr del telegiornale preferito dai grillini, tanto caro a Conte e a Di Maio, vira decisamente a destra… Leggi anche: Rai, la Lega vuole Fabio Vaccarono (Google Italia) come nuovo Amministratore Delegato di Viale Mazzini

