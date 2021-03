Causio: «Conte? I tifosi della Juve si stanno mangiando le mani» (Di domenica 28 marzo 2021) Franco Causio parla della Nazionale e del campionato di Serie A: ecco le dichiarazioni dell’ex Juve Franco Causio ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue dichiarazioni. EUROPEO – «Germania, Francia e Spagna forse hanno qualcosa in più ma si spiega anche con l’abitudine dei giocatori a cimentarsi nelle coppe con i club come dicevo prima. Ma il calcio è bello perché non c’è nulla di scontato per cui vediamo». IMMOBILE O BELOTTI – «Quando Ciro è in forma è il numero uno, ha anche vinto la Scarpa d’oro ma Belotti non è da meno. Mancini è un allenatore che cambia anche i moduli a gara in corso per cui a seconda della formula avrà bisogno magari anche di tutti e due insieme. Poter disporre di diversi schemi nel corso dei 90 minuti credo sia davvero molto importante, Mancini è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) FrancoparlaNazionale e del campionato di Serie A: ecco le dichiarazioni dell’exFrancoha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue dichiarazioni. EUROPEO – «Gera, Francia e Spagna forse hanno qualcosa in più ma si spiega anche con l’abitudine dei giocatori a cimentarsi nelle coppe con i club come dicevo prima. Ma il calcio è bello perché non c’è nulla di scontato per cui vediamo». IMMOBILE O BELOTTI – «Quando Ciro è in forma è il numero uno, ha anche vinto la Scarpa d’oro ma Belotti non è da meno. Mancini è un allenatore che cambia anche i moduli a gara in corso per cui a secondaformula avrà bisogno magari anche di tutti e due insieme. Poter disporre di diversi schemi nel corso dei 90 minuti credo sia davvero molto importante, Mancini è ...

