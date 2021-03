Alta Capacità, la nota del coordinatore di FdI Federico Paolucci (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del coordinatore regionale aree interne Fratelli d’Italia, Federico Paolucci, in merito alla questione dell’area logistica di Grottaminarda: “Ero già intervenuto il 25 marzo sulla questione della area logistica di Grottaminarda con un post sulla mia pagina Facebook. Mi fa piacere che due autorevoli rappresentanti di centrosinistra, che in questi anni hanno ricoperto importanti ruoli istituzionali e politici abbiano richiamato la questione. Si tratta, purtroppo, di lacrime di coccodrillo, perché la questione trae tutta origine dalla decisione che fece la giunta Bassolino nei primi anni del 2000, di individuare la direttrice tirreno adriatica nella tratta Contursi-Grottaminarda-Termoli. Era ovvio che, in questo modo, Grottaminarda diventasse lo snodo naturale, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladelregionale aree interne Fratelli d’Italia,, in merito alla questione dell’area logistica di Grottaminarda: “Ero già intervenuto il 25 marzo sulla questione della area logistica di Grottaminarda con un post sulla mia pagina Facebook. Mi fa piacere che due autorevoli rappresentanti di centrosinistra, che in questi anni hanno ricoperto importanti ruoli istituzionali e politici abbiano richiamato la questione. Si tratta, purtroppo, di lacrime di coccodrillo, perché la questione trae tutta origine dalla decisione che fece la giunta Bassolino nei primi anni del 2000, di individuare la direttrice tirreno adriatica nella tratta Contursi-Grottaminarda-Termoli. Era ovvio che, in questo modo, Grottaminarda diventasse lo snodo naturale, ...

