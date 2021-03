Advertising

TV7Benevento : Pd: Madia a deputati, 'dispiacere umano per quello che si è verificato'... - TV7Benevento : Pd: Madia ai deputati, 'su capogruppo si è ripiombati in tradizionale gioco accordi'... - il_piccolo : Il segretario dem Letta ottiene quella “svolta rosa”. Martedì la scelta tra le due candidate a capogruppo alla Came… - messveneto : Via libera alle donne capigruppo, Madia e Serracchiani in corsa per guidare i deputati del Pd -

Ultime Notizie dalla rete : Madia deputati

di Base riformista, a parte Lotti che propende per la, non hanno una loro candidatura ufficiale e ieri hanno indetto una riunione per tirare le somme in vista dell'assemblea del ...... in sostituzione di Graziano Delrio, ruolo a cui sono candidate Debora Serracchiani e Marianna. Letta giovedì ha invitato ia non aver paura di votare tra candidatura contrapposte, ...Condividi questo articolo:Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi. E parlarci con chiarezza e trasparenza, senza bizantinismi, penso possa aiutare a riannodare ..."Non posso negare il dispiacere umano per quello che si è verificato. Non è un problema solo di questo passaggio, ma più in generale di come si fa politica", spiega la deputata.