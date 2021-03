Leonor di Spagna e Alexia d’Olanda, che studieranno nello stesso college (Di sabato 27 marzo 2021) Piccole principesse crescono, e vanno via di casa: dopo il recente annuncio della Casa reale spagnola riguardante la quindicenne Leonor, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, che a fine estate si trasferirà in Galles per studiare all’UWC Atlantic College, nella Contea di Vale of Glamorgan, anche la coetanea Alexia dei Paesi Bassi, seconda figlia di Willem Alexander e Maxima d’Olanda, ha scelto lo stesso istituto per continuare la propria formazione. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Piccole principesse crescono, e vanno via di casa: dopo il recente annuncio della Casa reale spagnola riguardante la quindicenne Leonor, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, che a fine estate si trasferirà in Galles per studiare all’UWC Atlantic College, nella Contea di Vale of Glamorgan, anche la coetanea Alexia dei Paesi Bassi, seconda figlia di Willem Alexander e Maxima d’Olanda, ha scelto lo stesso istituto per continuare la propria formazione.

Ultime Notizie dalla rete : Leonor Spagna Blazer Primavera 2021: quello di Letizia Ortiz è splendido E oggi a mostrarci i due volti del blazer è Letizia Ortiz di Spagna. Dopo esserci innamorate del vestito bon ton della principessa Leonor ecco che ci siamo lasciate conquistare dall'ultimo look ...

Eva Sannum, l'ex di Felipe di Spagna che non voleva essere regina Il cinquantatreenne re di Spagna Felipe VI dal 2004 è sposato con Letizia Ortiz , madre delle sue due figlie : la futura sovrana Leonor e la secondogenita Sofia . Ma venti anni fa al suo fianco c'era la norvegese Eva Sannum . ...

Letizia Ortiz con un blazer black and white ribadisce il concetto di eleganza minimal ma mai inosservata Anche questa volta la Queen punta su un look già sfoggiato ma la sua eleganza semplice e bon ton ci fa innamorare ancora e ancora ...

