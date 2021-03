In Turchia sicuri: Sarri vicinissimo al Fenerbahce (Di sabato 27 marzo 2021) Un anno di silenzio dopo l'addio alla Juventus. Adesso Maurizio Sarri potrebbe tornare alla ribalta della cronaca sportiva. In Turchia sono sicuri: sarà lui l'allenatore del Fenerbahce.Sarri riparte dalla Turchia?caption id="attachment 986677" align="alignnone" width="597" Sarri (Getty Images)/captionNel pieno della sosta dei campionati, ecco che i rumors di mercato, anche quelli relativi agli allenatori, prendono il via. Dalla Turchia arriva una news che potrebbe davvero essere importante. Ci sarebbe un principio di accordo tra Maurizio Sarri e il Fenerbahce per il ruolo di allenatore. A riportarlo è il portale 'ajansspor.com' che vede il msiter toscano molto vicino alla squadra.Tra le parti ci sarebbe anche già stato ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Un anno di silenzio dopo l'addio alla Juventus. Adesso Mauriziopotrebbe tornare alla ribalta della cronaca sportiva. Insono: sarà lui l'allenatore delriparte dalla?caption id="attachment 986677" align="alignnone" width="597"(Getty Images)/captionNel pieno della sosta dei campionati, ecco che i rumors di mercato, anche quelli relativi agli allenatori, prendono il via. Dallaarriva una news che potrebbe davvero essere importante. Ci sarebbe un principio di accordo tra Maurizioe ilper il ruolo di allenatore. A riportarlo è il portale 'ajansspor.com' che vede il msiter toscano molto vicino alla squadra.Tra le parti ci sarebbe anche già stato ...

